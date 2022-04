Mercado de Altura terá hoje sessões sobre alimentação saudável

No âmbito do Dia Mundial da Saúde, que se assinalou esta sexta-feira, a Câmara Municipal de Castro Marim promove este sábado, dia 09 de abril, no Mercado de Altura, uma sessão de informação sobre alimentação saudável e acessível.

Com a nutricionista Joana Faria, quem foi também um dos elementos da equipa multidisciplinar do programa municipal de combate à obesidade, a sessão está agendada para as 10:00, havendo espaço para esclarecimentos durante toda a manhã.

A iniciativa surge no âmbito de uma estratégia de valorização e promoção dos circuitos curtos, sendo este um espaço privilegiado de aproximação aos produtores locais, onde também poderá encontrar artes e saberes locais.