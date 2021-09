Mercados mensais e feiras de velharias regressam a Portimão

Após um longo período de suspensão, devido ao contexto da Covid-19, regressam em outubro ao Parque de Feiras e Exposições de Portimão os mercados mensais e as quinzenais feiras de velharias, dois eventos populares que costumam atrair milhares de pessoas ao local, anunciou a Câmara Municipal de Portimão.

Face ao desagravamento da situação pandémica, o Mercado Mensal volta a realizar-se na primeira segunda-feira de cada mês, verificando-se o retorno já no próximo dia 4 de outubro, das 8h00 às 15h00.

Um dia antes, no domingo 3 de outubro, a Feira de Velharias terá a sua primeira edição do mês e regressará no dia 17, sempre entre as 8h30 e as 12h30, retomando um hábito que, neste local, remonta a julho de 2001.

