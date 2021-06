Ministro do Ambiente abriu época balnear em Porto de Mós, Lagos

Lagos recebeu no dia 3 de junho a visita do ministro do Ambiente, João Pedro Marques Fernandes, da secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa e do vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, para a abertura oficial da época balnear de 2021, informou a autarquia municipal de Lagos.

A praia do Porto de Mós serviu de pano de fundo para a sessão pública de abertura, marcada pelo hastear da bandeira verde, sinalizadora do estado de ocupação da praia, pelo Ministro do Ambiente.

Para João Pedro Marques Fernandes, as regras da época balnear encontram-se bem definidas e são bem simples de se cumprir. As praias nacionais e em especial as algarvias apresentam uma grande capacidade de acolher pessoas, pelo que apenas é pedido um pouco de bom senso e respeito pelas regras.

Para o ministro, as bandeiras coloridas situadas nas entradas das praias, assim como a app info praia, são excelentes apoios aos veraneantes e servem para que estas sejam utilizadas de forma correta e segura.

Hugo Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Lagos, afirma estar tudo a postos para o início da época, que se espera ser de alguma descontração e alívio, “embora ainda não possa ser comparada ao verão de 2019”, segundo a autarquia.

“Todos são muito bem-vindos às praias do concelho, que devem ser aproveitadas ao máximo, mas sempre tendo presente o cumprimento das regras de ocupação e utilização definidas” acrescenta o autarca.

Para além da sessão na Praia do Porto de Mós, e da realização de uma reunião de trabalho, as entidades tiveram a possibilidade de visitar também a Praia da Dona Ana e a Ponta da Piedade, apreciando o concelho.

