Monte Gordo: Chakall convida Zerbo para “duelo” no The Prime Energize

O restaurante Fuel by Chakall, localizado no hotel The Prime Energize, em Monte Gordo, vai receber a 21 de junho, pelas 21:30, um duelo gastronómico com o chef Fabio Zerbo, anunciou o empreendimento turístico.

A ementa deste dia especial será assinada pelo Chef Executivo do espaço, Chakall e pelo Chef Executivo do restaurante La Puerta Alta – The Culinary Bar, Fabio Zerbo, localizado em Ayamonte.

Ao todo, são seis propostas com ingredientes de extrema qualidade e provenientes da Penísula Ibérica.

Para começar, é sugerido um tiradito de atum trufado com um salmorejo de milho doce e caviar de esturjão branco, com umas arepas de leitão com molho barbecue e lima.

Depois, segue um polvo em tempura de panko, acompanhado por risoto de limão e um canelone de bochecha ibérica com bechamel de queijo defumado e papada crocante.

Como sobremesa, os chefs sugerem coulant de chocolate, coco e maracujá e um trifle merengado de morango e lemon curd feito com pão de ló.

Esta iniciativa tem disponibilidade limitada e sujeita a reserva, com o valor de 40 euros por pessoa, sem bebidas incluídas.

PUB