Morreu o ex-autarca Joaquim Vairinhos

O antigo presidente da Câmara de Loulé Joaquim Vairinhos, militante do PS, morreu hoje aos 78 anos, vítima de doença prolongada, soube o JA de fonte hospitalar.

Vairinhos estava há cerca de um mês na Santa Casa da Misericórdia de Loulé, mas no sábado foi transferido para o Hospital de Faro devido a uma febre alta súbita pela qual foi acometido.

Recentemente, o ex-autarca, que também foi deputado europeu pelo Partido Socialista, foi alvo de uma homenagem da autarquia que dirigiu durante mais de uma década e viu o seu nome associado ao Pavilhão Municipal de Loulé, também por iniciativa da Câmara de Loulé.

Joaquim Vairinhos era natural de Loulé, onde nasceu a 17 de Maio de 1944. Professor/Inspetor do Ensino Básico, ingressou na política onde fez carreira. Militante e destacado dirigente do Partido Socialista na região, foi presidente da Federação PS/Algarve, vereador da Câmara Municipal de Loulé, e em 1989 foi eleito presidente desta autarquia, suspendendo este cargo em 1999 para assumir as funções de Deputado ao Parlamento Europeu.