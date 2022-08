Município celebra Dia Internacional da Juventude

O município de Faro, em parceria com a Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a Associação “Sê Mais Sê Melhor”, o Conselho Nacional de Juventude e a Federação Nacional de Associações Juvenis, dinamizam esta sexta-feira, 12, atividades diversas para os jovens.

Para este dia está preparado um programa repleto de atividades no Centro Náutico da Praia de Faro, que incluem, entre outras, atividades náuticas, jogos de praia, dança, animação, música, debates e exposições.

De modo a ir ao encontro daquele que foi o tema definido pelas Nações Unidas para as comemorações do Dia Internacional da Juventude de 2022 – “Solidariedade Intergeracional: Criando um mundo para todas as idades”, às 17:00, acontecerá, no Bar Elementos, na Praia de Faro, uma conversa-debate sobre “solidariedade intergeracional”.

Às 20:00 será inaugurada a exposição coletiva “Ouro sobre azul”, na Direção Regional do Algarve do IPDJ.

Para finalizar o dia, o MÚSICA JA regressará, em modo festival, com os projetos musicais de Tiago Baioa, Peculiar e os WTDPG, que serão apadrinhados pela banda IRIS. O concerto acontecerá no palco da Doca, em Faro, a partir das 22:00, para encerrar um dia pleno de atividades.

Recordamos que 2022 é, também, “Ano Europeu da Juventude”, por proposta e decisão da Comissão Europeia, aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia em dezembro de 2021.

O dia 12 de agosto foi declarado como Dia Internacional da Juventude em 1999, após recomendação resultante da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, que teve lugar em Portugal, em 1998.