Município de Lagos adere à “Hora do Planeta”

No dia 26 de março, entre as 20:30 e as 21:30, vários equipamentos municipais vão apagar as luzes interiores e exteriores com o objetivo de combater as alterações climáticas.

O município de Lagos aceitou, uma vez mais, o desafio lançado pela Associação Natureza Portugal (ANP) e pela WWF – World Wide Fund for Nature, que incentiva a população a realizar a mesma ação simbólica para contribuir para um planeta mais sustentável.

Realizada anualmente desde 2007, a “Hora do Planeta” é uma iniciativa internacional promovida pela WWF que visa unir milhões de pessoas em todo o mundo para mostrar o seu compromisso em ajudar o Planeta e combater as alterações climáticas.

Em Portugal, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) tem vindo a associar-se ao projeto através da sua promoção junto das várias autarquias para que lancem o exemplo junto da população. O tema escolhido para este ano foi o “Restauro da Natureza”, associado ao conceito “Liga-te ao Planeta”, para advertir para a importância e fragilidades dos recursos naturais recurso e da sustentabilidade ambiental.

O município de Lagos volta a aderir ao projeto através de um “apagão” em espaços municipais e locais emblemáticos do concelho. Assim, durante 60 minutos, no dia 26 de março, serão desligadas as luzes dos seguintes locais:

– Fontes ornamentais do centro da cidade;

– Fonte ornamental de São Gonçalo;

– Rotunda dos Ventos (Meia Praia);

– Fachada da Igreja de Santa Maria;

– Iluminação das fachadas da Muralha no Jardim da Constituição;

– Iluminação das fachadas do Forte Ponta da Bandeira;

– Iluminação exterior do Moinho de Odiáxere;

– Edifício Paços do Concelho Séc. XXI.

Como medida sustentável associada à causa, o município propõe-se ainda a efetuar a substituição de tecnologia convencional por tecnologia LED na iluminação pública em vários pontos do concelho (600 luminárias), processo que já está em curso, bem como a substituição de luminárias de iodetos por luminárias LED em espaços desportivos interiores.