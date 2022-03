Município de Loulé melhora a prestação de serviços da gestão urbanística

Para responder à melhoria dos serviços prestados pelo município de Loulé na área da gestão urbanística, a autarquia criou a figura do “Gestor do Procedimento”, um interlocutor único entre a administração e o particular, que permitirá agilizar os processos.

PUB

O “Gestor do Procedimento” irá fazer a ponte “entre quem decide e quem pretende a decisão, garantindo assim que haja sempre quem assegure o acompanhamento efetivo dos processos, o controlo do cumprimento dos prazos, a prestação da informação e os esclarecimentos aos interessados”, de acordo com a nota enviada pelo município.

Alinhado com a estratégia definida pelos serviços do Departamento de Planeamento e Administração do Território, esta figura “permitirá dar respostas céleres e eficientes, assentes numa gestão desburocratizada, assegurada por um modelo de organização cada vez mais próximo das populações”.

Associado ao “Gestor do Procedimento”, enquanto medida de simplificação e modernização, a Câmara Municipal adianta que “está para breve” uma outra importante iniciativa da autarquia: o lançamento e implementação do licenciamento online.