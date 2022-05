Neto Gomes fez preleção apaixonada nos 120 anos de Manuel Cabanas

Decorreu, hoje, dia 21, no Arquivo Municipal António Rosa Mendes, em Vila Real de Santo António, uma palestra no âmbito das comemorações do 120.° aniversário do Mestre Manuel Cabanas, completados a 11 de fevereiro, cujo orador convidado foi o jornalista Neto Gomes.

A sessão foi aberta por João Romão que se congratulou metaforicamente com um “triangulo” cujos vértices são compostos pela adesão da nova câmara à Liga de Amigos de Manuel Cabanas, pela participação de um querido ex-aluno, Filipe Santos que apresentou vários trechos musicais de Carlos Paredes, com guitarra portuguesa, e pelo orador convidado, Neto Gomes, amigo de longa data a quem reconheceu o mérito pelo percurso de excelência do jornalista e escritor.

Seguiu-se a vez do historiador Fernando Pessanha que, por motivos de saúde, representou a vereadora da Cultura, Conceição Pires. Fernando Pessanha realçou, de forma carinhosa, o contador de histórias que era Manuel Cabanas. “Também lhe devo a ele o gosto pelo estudo da História, ainda era um miúdo quando a sua narrativa me encantava quando o visitava no seu Museu que ficava no canto norte do antigo edifício da câmara”

Depois foi a vez da apaixonada preleção de Neto Gomes que dedicou a sua intervenção a Fernando Reis, o seu “mano velho”, recentemente desaparecido, e a António Rosa Mendes, com quem escreveu o seu primeiro livro sobre História e que completaria hoje os seu 68.º aniversário.

Com uma capacidade de investigação invulgar pela forma como chega rapidamente às várias fontes, o jornalista apresentou o artista, o humanista, o antifascista lutador pelas mais nobres causas, nomeando anteriores oradores, artigos e entrevistas publicados em vários órgãos, especialmente o nosso jornal, desde Fernando Cabrita a Teodomiro Neto e a Rita Travassos.

Natural de Vila Nova de Cacela, Manuel Cabanas foi um homem de lutas que se destacou pela sua intensa atividade artística no campo do desenho e da gravura em madeira, tendo sido condecorado pela Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, no grau de Comendador, pelo então Presidente da República, General Ramalho Eanes.

- Publicidade -

Em 1991 foi agraciado pelo Presidente da República Mário Soares com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.