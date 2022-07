Nova exposição é “um pedido de perdão aos animais em vias de extinção”

A Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues, em Lagoa, recebe a exposição de pintura dos alunos da Artista Plástica Meire Gomes, intitulada “Ho’oponopono”, que estará em exibição na Galeria Manuela Vale entre 14 de julho e 31 de agosto.

A exposição pretende “conscientizar, alertar a humanidade para a tarefa de corrigir as nossas atitudes e sensibilizar para as consequências de estarmos a cometer um crime ecológico”.

“A nossa palavra é HO OPONOPONO…vamos corrigir, rever as nossas atitudes referentes aos animais que habitam o nosso planeta, que merecem todo o nosso respeito por fazerem parte da criação assim como o ser humano e toda a diversidade de vida existente na terra, na água, no céu… Ho ponopono é um pedido de perdão aos animais em via de extinção por causa da nossa inconsequência.”

As crianças e adultos, sob a orientação da artista e professora Meire Gomes, realizaram uma pesquisa e executaram trabalhos sobre animais que estão em sofrimento, “uns por ignorância, outros por vaidade humana”, pode ler-se na sinopse.

A exposição é de entrada gratuita e pode ser visitada de segunda-feira a sexta-feira no período das 09:30 às 12.00 e das 14:30 às 17:00.