Nova sede da Casa da Cultura inaugurada no Dia da Liberdade

Um local de memórias que foi alvo de uma obra de requalificação patrimonial, a pensar nas novas gerações e na dinamização cultural da cidade. São estes os pressupostos da nova sede da Casa da Cultura de Loulé, inaugurada esta segunda-feira, dia 25, no mesmo local onde no passado funcionou o Atlético Sporting Clube.

E não é por acaso que o município de Loulé escolheu o 48.º aniversário do 25 de Abril para assinalar aquele momento já que, para a comunidade local, trata-se espaço que remete para o contexto dos derradeiros anos do Estado Novo e período revolucionário. Foi um “palco de acontecimentos da conspiração democrática” por parte de um grupo de jovens que encontraram aqui o lugar para colocar em prática as suas ideias e ambições culturais, “consideradas subversivas aos olhos do regime”, como recordou Sérgio Sousa, responsável da Casa da Cultura.

O salão principal do edifício voltou a encher-se de pessoas e foram muitas as memórias partilhadas, desde logo pelo autarca Vítor Aleixo, também ele um frequentador do espaço e dos “bailes, leituras, audições de música, preparação de peças de teatro, muita discussão de política e cultura”. “Vínhamos para aqui, ouvíamos o Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira, e tantos outros. Lembro-me da representação da peça “O Avejão”, do Raul Brandão, comícios do Movimento Democrático Português, antes e depois do 25 de Abril, a representação do Auto do Curandeiro do António Aleixo. Organizámos contra o status quo social e político da cidade um Carnaval independente. Fomos irreverentes, desobedientes”, recordou o responsável municipal.

Mas se o resgatar do passado esteve presente naquela intervenção, foi também com o pensamento nas novas gerações que ficou impresso naquela obra. “O edifício foi recuperado exatamente para que as memórias possam dar lugar ao futuro porque o futuro acontece com vigor, com juventude, com criatividade, mas ele acontece sempre melhor quando assenta nas memórias que são herdadas por cada geração”, sublinhou o autarca.

“Iremos trabalhar para reforçar a função da Casa da Cultura enquanto espaço/plataforma de criação, capacitação e produção na maior diversidade possível de áreas da cultura, do desporto e da cidadania”, reafirmou o presidente daquela associação cultural, nascida há 43 anos, precisamente no dia 25 de abril, e que tem sido “uma ‘escola’, um espaço de criação, germinação e desenvolvimento de processos culturais e sociais”. O projeto foi levado a cabo com um investimento de 360 mil euros.

A obra do antigo Atlético passou pela adaptação do segundo piso do edifício a um espaço polivalente direcionado para atividades de índole cultural, mantendo as características e o máximo aproveitamento dos elementos existentes, dotando-o de boas condições de utilização a nível estrutural, de salubridade e de conforto, segundo a autarquia. Através de uma abordagem contemporânea, conciliando valores patrimoniais e simbólicos, pretendeu-se “dar resposta aos novos requisitos funcionais de um espaço ligado à cultura”.