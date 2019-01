“O Desporto na Filatelia Portuguesa” em exposição no museu de Portimão

Uma das primeiras iniciativas relacionadas com o projeto Portimão – Cidade Europeia do Desporto 2019 será a apresentação de um postal e carimbo comemorativo do evento, marcada este sábado, dia 19 de janeiro, às 16h00, no museu de Portimão.

Este será o ponto de partida para a inauguração da mostra “O Desporto na Filatelia Portuguesa”, composta por parte da coleção do Museu Nacional do Desporto e que cobre 120 anos de emissões filatélicas nacionais sob temática desportiva.

Os selos expostos evocam alguns dos eventos mais representativos, instituições e individualidades que marcaram o fenómeno desportivo português desde os finais do século XIX até à atualidade.

A coleção inicia com as emissões de porte franco da União de Atiradores Civis Portugueses entre 1899 e 1910. De entre os exemplares reunidos, merece igualmente destaque um datado de 1928 e que pode ser considerado o primeiro selo português com temática desportiva, sendo pioneiro a nível mundial na utilização dos anéis olímpicos na filatelia. A emissão em causa destinava-se a apoiar financeiramente a participação de uma seleção portuguesa nas Olimpíadas de Amesterdão.

A filatelia de temática desportiva só começa a evidenciar-se a partir da década de 1950, sendo o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 1952 a primeira competição realizada em Portugal e assinalada em selo. Outras emissões interessantes que constam da mostra são diversos selos que circularam nas antigas colónias/províncias ultramarinas.