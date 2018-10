O jazz está de regresso às adegas de Silves

A terceira edição do “Jazz nas Adegas” terá início esta sexta-feira, dia 12 de outubro, e estender-se-á até maio de 2019, no concelho de Silves. Esta atividade integra, mais uma vez, a programação cultural do 365 Algarve e conta com produção artística do Ginásio Clube de Faro.

“Esta iniciativa pretende dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os vinhos de Silves, numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma experiência única ao público, em locais pouco usuais para a apresentação de um concerto de jazz”, salientam os responsáveis.

Após duas edições de adegas lotadas, a grande novidade para o ciclo 2018/2019 do “Jazz nas Adegas” é o aumento da sua oferta, que triplica, para um total de 24 sessões.

As primeiras acontecem já nos dias 12 e 13 de outubro, e contarão com a atuação do grupo The Pocket Band, com início, respetivamente, pelas 21h00 e 17h00, na Quinta do Outeiro, em Silves, produtor das marcas Paxá Wines e Quinta do Outeiro.

Mas as novidades não se ficam por aqui: além da adesão de novos produtores de vinhos de Silves, o jazz e o vinho ligam-se a novos valores identitários de Silves: a cortiça, a poesia e o património monumental.

Será assim que, de outubro a maio, ao vinho, enquanto produtor regional de excelência, irão associar-se importantes formações de jazz, de estilos e reportórios variados. Os concertos são acompanhados de provas dos vinhos produzidos pelas adegas anfitriãs, e contemplam, ainda, a degustação de tapas de produtos locais, “num conceito de reconhecido sucesso que marca a oferta cultural de qualidade na época baixa de procura turística pelo Algarve”.

Os ingressos têm um custo de 12 euros que inclui, para além do concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, visita ao castelo e museu municipal e a oferta de uma garrafa de vinho.

JA

