O PS vence europeias também no Algarve

O PS com 34,18% dos votos foi o grande vencedor, também no Algarve, das eleições europeias deste domingo. O PSD, com 16,90%, registou uma diferença, para os socialistas, muito superior à que obteve a nível nacional. Apenas 17 313 votos, contra os 35 017 obtidos pelos socialistas, ou seja, uma diferença percentual superior a 17%.

Outro dos vencedores da noite, seguindo a tendência nacional foi o BE com 12,94%, apenas menos 5059 votos que o PSD. Também o PAN, conseguiu um excelente resultado, com 6,15% o que corresponde a 6298 votos entrados em urna, ficando à frente do CDS-PP, que se ficou pelos 4,49%, seguindo a tendência de descida verificada, a nível nacional.

O PCP-PEV foi a quarta força mais

votada, com 7,29% dos votos, registando um resultado inferior ao obtido em

2014, na lógica de uma descida que se verificou, também, a nível nacional.

A abstenção situou-se, no Algarve, num nível bastante elevado, acima dos 73%, um pouco superior à média nacional que foi de 68,7%. Estavam inscritos 102 446 votantes e destes votaram, apenas, 380 546, o equivalente a 26,92%.