Oleiro algarvio é um dos protagonistas da próxima série da RTP2

Estreia no próximo dia 03 de março, na RTP2, “Terra: Histórias da cerâmica”, uma série de oito episódios sobre a prática de cerâmica em Portugal. O oleiro Ricardo Lopes, natural de Lagos, é um dos três protagonistas deste primeiro episódio.

Ricardo Lopes tem um currículo de oleiro impressionante com residências em Portugal, mas também em França, China, Japão e Índia. Biólogo de formação, a sua paixão pela cerâmica tradicional levou-o a viajar pelo mundo para aprender novas técnicas. Nos seus workshops vai poder explorar o potencial e a plasticidade da argila e ter contacto com a roda de oleiro. Este artista assume-se como “um rodista viajante”.



Ao longo de oito episódios, será possível acompanhar ceramistas, artistas, artesãos e designers no seu processo de criação em cerâmica, numa viagem pelo território português, de Trás-os-Montes ao Algarve, passando por Barcelos, Cerdeira, São Pedro do Corval, Caldas da Rainha e Lisboa.

Em “Terra: Histórias da cerâmica”, pessoas de várias gerações partilham uma arte tão ancestral quanto atual e revelam as suas histórias e relações através da cerâmica. No primeiro episódio, intitulado “Roda-Espelho-Mundo”, o espectador é guiado até Lagos e até à serra da Lousã para conhecer três criadores, que através das suas rodas nos falam sobre a cerâmica e deixam as suas reflexões sobre o universo.







“A prática da cerâmica atravessa os tempos e as coordenadas do planeta Terra e mesmo assim continua a revelar possibilidades infinitas. Convocando os elementos – terra, fogo, água, ar – a cerâmica espelha o ser humano na relação com

a matéria”, afirma Sara Morais, realizadora.



Esta produção é um projeto da Vende-se Filmes e surge no seguimento da reflexão que a produtora tem feito sobre várias práticas artísticas, como Joias para que vos Quero?, uma série sobre a criação de joalharia em Portugal, ou Madeira Prima, sobre o trabalho de marcenaria. A produtora é ainda responsável por vários projetos de ficção como Madre Paula (2017), Circo Paraíso (2018) ou Luz Vermelha (2019).