Orçamento da AMAL para 2022 ultrapassa os 4,5 milhões de euros

O Orçamento da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) para 2022, bem como as Grandes Opções do Plano (GOP), na ordem dos 4 milhões e 700 mil euros, foram aprovados em reunião do Conselho Intermunicipal.

O valor vai permitir implementar o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC), continuar a promover a mobilidade na região e reforçar o Gabinete Florestal da AMAL na defesa das florestas e meio rural.

Segundo a AMAL, “o próximo ano será um ano de afirmação”, enquanto Autoridade Regional de Transportes, com a entrada recente em funcionamento da concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros – VAMUS. Será promovido o transporte a pedido, de forma a cobrir a totalidade do território e, ainda na área da mobilidade, a AMAL continuará a gerir, na região, o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos, prevendo-se também a introdução do passe único intermodal.

A área das alterações climáticas continuará a ser uma das bandeiras da AMAL, sendo que 2022 será o de arranque da implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC), com o desenvolvimento do projeto AwK – Adaptation with Knowlegde.

O próximo ano será ainda marcado pela gestão dos 35 milhões de euros que, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PPR), a AMAL vai receber para reabilitar e otimizar as redes de abastecimento do território até 2025.

Outro dos pontos do orçamento prende-se com o assumir a responsabilidade na proteção e defesa das florestas e do meio rural, sendo reforçado o Gabinete Florestal da AMAL e a Brigada de Sapadores Florestais.

Para além destas áreas, a AMAL continuará a desenvolver as atividades que já vêm de anos anteriores, nomeadamente a contratualização no âmbito do CRESC Algarve: Algarve Digital, Plano de Ação e Desenvolvimento de Recursos Endógenos, Rede InvestAlgarve, Central de Compras, Formação Profissional, entre outras atividades nas quais tem, progressivamente, vindo a intervir.

O próximo ano será ainda decisivo, considerando o início do novo período de programação europeia (2021-2027) e pelo encerramento do período 2014-2020.

O Orçamento, no valor de 4.673,548€ e as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2022 da AMAL, o Plano de Recrutamento e Mapa de Pessoal seguem para votação na Assembleia Intermunicipal, na reunião extraordinária deste órgão, previsivelmente a decorrer em janeiro.

