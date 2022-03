Orquestra de Jazz do Algarve comemora o Dia Internacional do Jazz

A Orquestra de Jazz do Algarve prepara-se para comemorar o Dia Internacional do Jazz em abril, depois de um início de época de concertos majestoso, em que as duas salas onde atuou esgotaram.

Primeiro no dia 19 de fevereiro com Gonçalo Sousa e Luanda Cozetti onde se prestou homenagem a Toots Thielemans e, logo na semana seguinte, a 26 de fevereiro, em Portimão, com Osvaldo Pegudo e novamente Luanda Cozetti.

O dia 30 de Abril é o Dia Internacional do Jazz, data que a Orquestra marca ano após ano, ela que é uma das primeiras entidades do País a ter tido esse reconhecimento pela UNESCO e respetiva Comissão.

“Nunca nos cingimos apenas ao dia, mas fazemos de abril uma comemoração desta Música, assim, teremos um concerto no dia 14 de Abril às 19h no Auditório Municipal de Lagoa e no dia 30 de Abril estaremos em Faro no Teatro das Figuras às 21h e nesse mesmo dia em Tavira haverá um concerto pelo Quinteto da Orquestra, liderado pela cantora Sofia Rodrigues num tom mais privado na Fundação Irene Rolo”.

Este ano a Orquestra convida uma das maiores vozes que o nosso país viu nascer nos últimos anos, que rasgou não só no Jazz Nacional, mas também noutras áreas musicais. Vânia Fernandes é uma voz versátil, muito musical e poderosa que não deixa ninguém indiferente.

Não foi difícil chegar à ideia que servirá de base ao programa que nos leva a celebrar o Dia Internacional do Jazz : vamos comemorar ao mesmo tempo as grandes vozes do Séc.XX, como Billie Holiday, Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughn, com temas que ficaram imortalizados com as grandes Orquestras de Count Basie,Benny Carter, Duke Ellington ou Thad Jones.

Um percurso pelo séc.XX, com standards e orquestrações originais que passam por quase todas as décadas e que vamos estrear em absoluto na sua quase totalidade. Vânia Fernandes junta-se à Orquestra de Jazz do Algarve para celebrarem : ” As grandes Vozes e as Grandes Orquestras”

Vânia Fernandes e a Orquestra de Jazz do Algarve sob a direcção de Hugo Alves esperam por si, para celebrar mais estes 100 anos de Jazz, o Jazz que é universalmente reconhecido pela UNESCO.