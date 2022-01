“Os profissionais de saúde não querem palminhas, querem respeito”

Num momento em que as unidades de saúde da região se veem a braços com a falta de recursos, a rutura dos serviços de urgências e os efeitos da nova variante Ómicron, que tem levado o Algarve a bater records de infeções dia após dia, a presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), Ana Filipa Vargues Gomes, faz o diagnóstico à saúde do SNS na região e dá respostas aos utentes algarvios

JORNAL do ALGARVE (J.A.) – Quais as fragilidades dos serviços de saúde na região, mesmo fora do período de pandemia, e que agora se mantêm ou agravam?

Ana Vargues Gomes (A.G.) – As pessoas ainda não perceberam bem o que têm à disposição. As pessoas no Algarve estão habituadas a ir às urgências por qualquer coisa quando há vários serviços à disposição. Existem os médicos de família, consulta aberta, atendimentos para doentes respiratórios nos centros de saúde, há serviços de urgência básica em alguns pontos da região e muitas vezes as pessoas não acedem a estes serviços primeiro. Numa semana atendemos 2000 crianças no serviços de urgência entre Faro e Portimão e este é um número perfeitamente descabido para a população que temos. Assim não há nenhum sistema que possa funcionar bem. As pessoas têm que perceber que não é no hospital que resolvem tudo.

J.A. – Tem funcionado a articulação entre os hospitais e os centros de saúde da região?

A.G. – Nós temos articulado até com os colegas dos cuidados de saúde primários, nomeadamente nesta questão da pediatria, e posso-lhe dizer que desde que articulámos com os centros de saúde

(…)

Joana Pinheiro Rodrigues

(leia a entrevista completa no Jornal do Algarve de 6 de janeiro de 2022)

