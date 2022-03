Paróquia de Tavira dinamiza via-sacra de oração pela Paz na Ucrânia

A Via-sacra de oração pela Paz na Ucrânia realizar-se-á no próximo dia 04 de março, sexta-feira pelas 21:00 no Bairro da Atalaia (Igreja de S. Sebastião). A oração será presidida pelo Padre Oleg Trushko, assistente da comunidade ucraniana Grego-católica no Algarve e contará com a presença da comunidade ucraniana residente no Algarve.

“Não estamos indiferentes ao sofrimento destes nossos irmãos”, refere Miguel Neto, Pároco de Tavira e acrescenta: “Somos solidários e o nosso coração de cristãos leva a que queiramos estar unidos em oração, pedindo o fim desta guerra que não tem justificação”.



O sacerdote responsável pela Paróquia de Tavira, cujo lema é “Terra de Comunhão”, apela à participação de todos: “crentes e não crentes, católicos e membros de outras confissões religiosas, todos os cidadãos, nacionais ou estrangeiros, visitantes ou residentes, estão convidados a participar nesta oração”. E salienta: “será um momento de mostrar que podemos estar unidos aos que sofrem e que, há muito, fazem parte das vidas das nossas comunidades, das nossas terras, trabalhando e estudando connosco! É um momento para mostrarmos, verdadeiramente, que a humanidade é uma só e que somos todos irmãos!”, termina.