Passeios culturais em Castro Marim

A Câmara Municipal de Castro Marim tem um novo programa de Passeios Culturais, iniciativa anual que disponibiliza aos munícipes três visitas turísticas, nesta edição com destinos nacionais.

Estão então calendarizadas as viagens ao Santuário de Fátima, dias 4 e 5

de maio, à Kidzania, no dia 2 de junho, e ao Alto Minho, de 27 a 29 de

setembro. As inscrições para os dois primeiros destinos abrem no dia 18 de

fevereiro, abrindo no dia 3 de junho para o último passeio cultural.

A autarquia entende que estes passeios contribuem para o enriquecimento cultural dos participantes e promover o convívio, a amizade e a confraternização entre os munícipes.

Esta iniciativa está integrada num conjunto de políticas sociais do município orientadas para o bem-estar e qualidade de vida dos castromarinenses, privilegiando os mais desfavorecidos económica e socialmente.