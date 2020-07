Paulo Sérgio diz que Portimonense não pode desesperar pela vitória

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, reconheceu ontem que só a vitória interessa à sua equipa na receção de hoje ao Boavista, na luta pela manutenção na I Liga de futebol, mas que não deve procurá-la de forma desesperada.

“Só a vitória nos interessa, é disso que temos de ir à procura. Não de uma forma desesperada, mas de uma forma muito organizada, não dando chances para a matreirice do Boavista poder surtir efeito”, disse Paulo Sérgio, na antevisão à partida da 32.ª jornada da competição.

O Portimonense ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com 27 pontos, menos três do que Tondela e Vitória de Setúbal, as duas equipas classificadas acima da zona de despromoção.

Perante um Boavista que “está a jogar melhor, sem pressão e tranquilo na tabela”, Paulo Sérgio promete um Portimonense de “muito trabalho, muita concentração e competência nas missões individuais e coletivas”.

“Temos de ser uma equipa equilibrada ao longo de todo o jogo, à procura da vitória. Com grande entrega, e mantendo o que os jogadores têm estado a fazer com qualidade, acreditamos que vamos ser felizes”, garantiu o técnico dos algarvios.

Apesar das derrotas nos dois últimos jogos, frente a Vitória de Guimarães e Rio Ave, Paulo Sérgio afirmou que os desaires não corresponderam à realidade.

“Quando não se somam pontos, não podemos ficar satisfeitos. O que extraímos desses jogos, em termos de pontos, não corresponde à realidade. Fomos merecedores de mais e os próprios adversários o reconheceram. Mas agora temos de estar num nível superior para conseguir mais, melhorando os nossos níveis de eficácia”, frisou o técnico do Portimonense.

O jogo entre Portimonense, 17.º, com 27 pontos, e Boavista, 12.º com 38, realiza-se hoje, às 19.15, no Estádio Municipal de Portimão.