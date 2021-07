PCP quer salários a 100% para pais que ficam em casa

O grupo parlamentar do PCP questionou o governo sobre os apoios aos pais e encarregados de educação que ficaram a cuidar dos filhos em virtude da suspensão das atividades letivas presenciais em vários concelhos do Algarve.

“Tendo em conta a forma precipitada e isolada em como esta decisão foi tomada, não medindo todas as consequências e impactos da mesma, são legítimas as dúvidas quanto ao facto de se assegurar o pagamento aos pais por ficarem em casa a cuidar dos filhos devido ao encerramento da escola”, salientam os deputados comunistas.

As duas perguntas ao governo (ao ministro da Educação e ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social) abordam a decisão de suspender atividades letivas presenciais nos 1.º e 2.º ciclos de ensino nos concelhos de Albufeira, Loulé, Faro, São Brás de Alportel e de Olhão, anunciada no domingo, na noite anterior à sua concretização.

“Não só apanhou milhares de famílias e professores de surpresa, como constitui um novo revés no processo de ensino e aprendizagem de milhares de criança algarvias e um elemento desorganizador e penalizador da vida dos seus pais e encarregados de educação, incluindo dos que dependem das refeições fornecidas nas cantinas escolares”, referem os comunistas.

A decisão obrigou a que pelo menos um dos pais ou encarregado de educação fique em casa para as poder acompanhar o filho/educando, “o que deverá implicar que sejam assegurados os apoios do Estado para garantir que estes trabalhadores recebem o salário a 100%”, defende o PCP.

Nas questões colocadas ao governo, o PCP pergunta que avaliação é feita ao facto de estes alunos voltarem a estar sujeitos a nova suspensão da atividade letiva presencial e que medidas serão tomadas para garantir as refeições aos alunos que dependem das refeições fornecidas nas cantinas escolares e para assegurar os necessários apoios aos pais não têm alternativa que não ser ficar em casa a acompanhar os filhos.

“Vai o governo garantir o pagamento dos salários a 100% aos pais que ficarem em casa a cuidar dos filhos?”, conclui o grupo parlamentar do PCP.

