Peça “Não” estreia-se em Aljezur para falar de identidade e liberdade

O projeto Lavrar o Mar estreia no sábado, 23 de outubro, no Espaço+ em Aljezur, a peça “Não”, um conjunto de textos que abordam os problemas da sociedade e o dilema da identidade vs liberdade, anunciou a organização.

A peça é uma criação do encenador Giacomo Scalisi, concretizada após conversas com o escritor Afonso Cruz, baseada nos seus livros “Paz Traz Paz” e “O Livro do Ano”, em que são abordadas questões fundamentais que se vivem neste momento na nossa sociedade, como o racismo, o ódio e o respeito pelos outros. O encenador sublinha a necessidade de se debatem estes temas, “importantíssimos, neste momento histórico que estamos a viver com o aumento dos populismos”, promovendo o debate entre jovens, famílias e professores.

Os textos são levados a palco pelas atrizes Ana Root, Rita Rodrigues e Sofia Moura que interpretam igualmente músicas originais, acompanhadas por acordeão e cavaquinho.

“Não” estreia-se no sábado, dia 23 de outubro, às 19:00, em Aljezur, e repete no domingo, às 18:00, no mesmo local.

O espetáculo vai passar ainda pela Casa do Povo de Alferce, em Monchique, nos dias 6 e 7 de novembro.

