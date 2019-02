Pintura do século XVII cedida ao museu de Faro

“A Torre de Babel” é o nome da valiosa pintura flamenga do século XVII que vai ficar exposta no museu municipal de Faro, a partir do próximo dia 19 de fevereiro, às 18h00. Trata-se da primeira obra na região algarvia do acervo artístico do Novo Banco.

A cerimónia, que marcará o início da sua exposição em Faro, contará com a presença do presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, o administrador do Novo Banco, António Ramalho, e o diretor do museu municipal, Marco Lopes, e servirá igualmente para a assinatura pública do protocolo que oficializa a parceria entre a Câmara de Faro e o Novo Banco.

Esta oportunidade surge no seguimento de um projeto do Novo Banco e do Estado português que prevê a distribuição do acervo artístico deste banco por museus nacionais e por espaços museológicos de outras tutelas, assegurando o acesso ao público, em circuitos expositivos permanentes.

No último ano, das 98 obras para distribuição, foram encaminhadas 22 para museus nacionais e municipais de Setúbal a Guimarães, assim como um para a Madeira. Caberá agora ao museu municipal de Faro receber a primeira obra na região algarvia, nomeadamente a pintura “Torre de Babel”, datada do século XVII e da escola flamenga.

“A valiosa obra seiscentista passará a integrar a sala da pintura antiga do museu municipal, ficando agrupada com as restantes telas de temas religiosos, enriquecendo este acervo que dá a conhecer diferentes escolas e estilos artísticos”, referem os responsáveis do museu.