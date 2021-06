PJ detém duas pessoas por suspeita de homicídio em Albufeira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem e uma mulher, com 27 e 30 anos, respetivamente, pela suspeita da prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo com recurso a arma branca, dá conta uma nota divulgada na quinta-feira.

De acordo com um comunicado divulgado pela Direção Nacional da PJ, “os factos tiveram lugar no interior de sanitários públicos”, no concelho de Albufeira, para onde “foi conduzida a vítima através de um artifício fraudulento”.

Os suspeitos terão agredido a vítima “com uma arma branca e posteriormente no crânio” com um extintor, enquanto tentavam roubá-la.

O homem e a mulher vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A detenção foi feita através do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Portimão (Faro) em colaboração das esquadras da PSP da Damaia e Casal de São Brás, concelho da Amadora, distrito de Lisboa.

PUB