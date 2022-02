Polícia Marítima apreende 57 artes de pesca em Tavira

A Polícia Marítima apreendeu um total de 57 artes de pesca, na quarta-feira, no concelho de Tavira, no âmbito de uma ação de fiscalização dirigida à prática da atividade pesqueira e às normas de navegação.

PUB

A Polícia Marítima apreendeu um total de 57 artes de pesca, na quarta-feira, no concelho de Tavira, no âmbito de uma ação de fiscalização dirigida à prática da atividade pesqueira e às normas de navegação.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), foi detetada uma teia com 35 covos no canal de navegação de Cabanas de Tavira, bem como uma teia com 20 alcatruzes e duas artes de pesca denominadas “redes tapa esteiros” no canal de navegação de Santa Luzia.

“No decorrer desta ação foram ainda detetadas 11 embarcações de recreio atracadas em local proibido, em vários cais na zona de Tavira, tendo os elementos da Polícia Marítima elaborado os respetivos autos de notícia”, acrescenta em comunicado.