Portimão: “À Descoberta do Turismo Industrial” engloba Museu Municipal

O Museu de Portimão integra a Rota Europeia do Património Industrial e o programa de atividades “À Descoberta do Turismo Industrial”, que irá decorrer entre os dias 08 e 14 de abril um pouco por todo o Algarve. Nos dias 09 e 10 de abril, o Museu de Portimão tem duas atividades agendadas.

No dia 09 de abril, às 15:00, está marcada uma visita guiada às instalações do Museu Municipal. Já no dia 10 de abril, pelas 10:00, está previsto um passeio na embarcação “Moira”.

Ambas as atividades são gratuitas, embora careçam de inscrição prévia. A iniciativa cultura dirige-se a todos os interessados, incluindo às famílias que nessa semana desfrutam das férias da Páscoa.

O turismo industrial foi uma das temáticas destacadas pelo Turismo de Portugal na Bolsa de Turismo de Lisboa 2022, tendo sido realizado em colaboração com a Rede Portuguesa de Turismo Industrial um workshop denominado “À descoberta do Turismo Industrial”, visando dar a conhecer a oferta nesta vertente, com a partilha de experiências e know-how nacionais que confirmem a pertinência e procura deste produto, assim como estimular o desenvolvimento de programas turísticos passíveis de promoção e venda junto de turistas nacionais e estrangeiros.

O Museu de Portimão assume-se como um observatório permanente da evolução histórica e social da comunidade local e um laboratório de ideias para a produção de conhecimento e de salvaguarda do património cultural e das qualidades singulares da sua identidade, uma vez que ouvir a história da cidade narrada pela indústria é conhecer, compreender, valorizar a sua identidade e autenticidade.

Para ambas as ações, as inscrições deverão ser efetuadas através do e-mail museu@cm-portimao.pt ou através do contacto telefónico 282 405 230.

A iniciativa é organizada pela Rede Portuguesa do Turismo Industrial através do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial e conta com o apoio do Turismo da Câmara Municipal de Portimão e do Museu de Portimão.