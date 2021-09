Portimão acolhe Grande Capítulo da Confraria dos Gastrónomos

O Grande Capítulo da Confraria dos Gastrónomos do Algarve está de volta a Portimão com a sua 17.ª edição, que vai decorrer no dia 2 de outubro, anunciou a autarquia.

O evento vai reunir cerca de duas centenas de confrades portugueses, espanhóis, franceses e italianos com o objetivo de “enaltecer a gastronomia e premiar os melhores produtos”, com a participação de chefes de cozinha e restaurantes algarvios.

Esta iniciativa é considerada como o maior evento anual da Confraria dos Gastrónomos do Algarve e inclui na sua programação a VI Gala da Ordem de Santa Maria de Ossónoba, que premeia os melhores da gastronomia algarvia, nacional e europeia.

O evento tem início no Teatro Municipal de Portimão, com a sessão de boas-vindas e a participação dos presidentes da Câmara Municipal e da entidade promotora.

De seguida, parte o cortejo para a Igreja Matriz, na companhia da Sociedade Filarmónica de Portimão, onde vai decorrer uma cerimónia com 30 confrarias.

Nesta cerimónia serão entronizados vários confrades como o historiador asturiano Roman Antonio Álvarez Gonzalez, a francesa Claudine Couderc, a mais antiga confreira, e a presidente da Comissão Vinícola do Algarve, Sara Silva.

À noite, a partir das 20:00, vai decorrer no Tivoli Marina Hotel o jantar e a gala dos prémios de Santa Maria Ossónoba, com 13 categorias.

Os interessados em participar no evento, mesmo não pertencendo a nenhuma confraria, podem inscrever-se através do e-mail cgalgarve@cgalgarve.com ou do telemóvel 960 064 967.

