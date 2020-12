Portimão: Árvore de Natal ilumina profissionais de saúde no Hospital

Uma Árvore de Natal composta por centenas de pequenas luzes vai iluminar a entrada exterior da Unidade de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) durante a quadra natalícia.

A inauguração desta estrutura decorreu na sexta-feira (4 de dezembro) ao início da noite e contou com a presença da Presidente do Conselho de Administração e da Enfermeira-Diretora do CHUA, Ana Castro e Mariana Santos, respetivamente, e da Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes. O momento contou ainda com a participação de vários profissionais que se quiseram associar.

Instalada pela autarquia portimonense, esta Árvore de Natal pretende transmitir o espírito da quadra natalícia à comunidade hospitalar e a todos os utentes do CHUA, numa época tão simbólica e ao mesmo tempo, este ano, tão atípica, num gesto que o Conselho de Administração agradece.

