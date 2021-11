Portimão assinala Dia Europeu da Alimentação Saudável

A Câmara Municipal de Portimão assinalou, na segunda-feira, o Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis com ações de sensibilização e outras atividades, anunciou a autarquia.

Durante a manhã, na Quinta Pedagógica de Portimão foi promovida uma aula de fitness, seguida de um workshop de receitas saudáveis e a sua respetiva degustação.

Nesta iniciativa, em parceria com a In Loco, participaram utentes dos Centros de Convívio Sénior e dos Centros Comunitários de Portimão, além de alunos seniores do Programa Exercício e Saúde e jovens do Lar da Criança de Portimão, totalizando 119 pessoas.

A Câmara Municipal de Portimão é um dos membros cofinanciadores do projeto “Prato Certo”, que tem a duração de três anos e irá promover diversas ações relacionadas com a alimentação saudável.

