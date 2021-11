Portimão: Casa Manuel Teixeira Gomes apresenta novas exposições

Entre os dias 4 e 29 de novembro, a Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, vai exibir duas exposições: uma com azulejos do artista plástico portimonense João Sousa, intitulada “Intermitência Azul”, e outra do fotógrafo Nuno Borges, sob o tema “Viagem para a Liberdade”, numa ode ao caravanismo, indicou o município.

No dia 4 de novembro, às 18:00 horas, será inaugurada a mostra “Intermitência Azul”, que reúne um conjunto de peças criadas por João Sousa, natural de Portimão, que desde cedo se interessou por experimentar várias formas artística, particularmente a cerâmica e o azulejo. Para João Sousa, o azulejo em Portugal, que remonta ao início do século XV, é adotado e reinterpretado neste território e, enquanto a sua originalidade transcendeu o mero revestimento arquitetónico para ir ao encontro de uma expressão livre e singular, assumiu-se como manifestação cultural única do país.

Já a mostra fotográfica “Viagem para a Liberdade”, agendada para o mesmo dia, às 18:00 horas, apresenta um conjunto de imagens de Nuno Borges relacionadas com o caravanismo, que tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos na região e no país. As fotografias apresentadas são narrativas que conta “as aventuras de caravanistas que desfrutaram as belas paisagens da Costa Vicentina, e transportam os visitantes da mostra para os locais captados, proporcionando-lhes sentir as emoções, as cores e a intensa atmosfera marítima da zona”, revelou a autarquia.

“Viagem para a Liberdade”

“Intermitência Azul”

A entrada para as exposições é gratuita.

PUB