Portimão entrega prémio literário Manuel Teixeira Gomes

Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, em Portimão

A novela “Benjamim Renzo no Alentejo” venceu o prémio literário Manuel Teixeira Gomes. A entrega do prémio decorreu no passado dia 6 de dezembro, na biblioteca municipal Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, numa cerimónia inserida nas comemorações oficiais do Dia da Cidade.

O júri da edição 2018 decidiu, por consenso, atribuir este prémio literário à novela de Carlos César Miranda de Vasconcelos. O júri considerou que “esta obra reunia critérios de originalidade (quebra de géneros tradicionais, construção de realidades) e de solidez literária (domínio da língua e seus recursos) adequados à criatividade que se pressupõe neste tipo de obras”.

“Uma história que tem por base o desamparo e a paranoia kafkianos. O cenário de fundo é o Alentejo, cuja calma contrasta com a ambiguidade da ação. Benjamin Renzo é um herói que o escritor criou para dar corpo às palavras, Benjamin Renzo terá uma série de aventuras”, descreve o júri.

De referir que este prémio destina-se a todos os autores nacionais, a cidadãos de países de língua oficial portuguesa, cidadãos comunitários e, ainda, a demais cidadãos estrangeiros com situação regularizada de permanência em Portugal.

“A criação do prémio literário Manuel Teixeira Gomes, para além de constituir uma justa homenagem ao respetivo patrono, cuja vida e obra se encontram intimamente ligados a Portimão, ao rio Arade e ao próprio Algarve, consubstancia iniciativa de especial relevância no âmbito da literatura nacional”, frisa a autarquia.