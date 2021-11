Portimão: Pavimentação da V6 arranca na próxima semana

O município de Portimão vai avançar, no início da próxima semana, com a primeira fase da pavimentação da Avenida S. Lourenço da Barrosa, artéria fulcral na cidade e mais conhecida como V6, num investimento superior a 350 mil euros, indicou a autarquia.

A intervenção permitirá a reparação e pavimentação da V6 entre as rotundas dos Três Castelos e do Hospital de S. Camilo, decorrendo os trabalhos no sentido norte/sul, sempre com a disponibilização de um corredor de circulação para permitir o escoamento do trânsito.

Enquanto a obra decorrer, vigorará um plano de sinalização que, entre outras indicações, limita a velocidade de circulação dos veículos até aos 30 km/h.

Face ao impacto que esta intervenção terá no quotidiano dos automobilistas, a Câmara Municipal de Portimão solicita a melhor compreensão de todos devido à urgência da mesma, recomendando aos condutores que optem por percursos alternativos sempre que for possível.

