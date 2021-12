Portimão renova compromisso no combate ao VIH

Portimão foi um dos dez municípios portugueses que recentemente assinaram a renovação do compromisso traçado a nível europeu contra o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), no âmbito do projeto Fast Track Cities, indicou a autarquia.

Na cerimónia realizada em Lisboa, a 3 de dezembro, na qual participou a vereadora Teresa Mendes, responsável pelo pelouro da Ação Social e Saúde da Câmara Municipal de Portimão, foram renovados os votos e o comprometimento das autarquias envolvidas nesta rede face aos novos objetivos das Fast Track Cities.

A atual meta do projeto visa a passagem dos 90% iniciais para 95% das pessoas com VIH nos seguintes parâmetros: que sejam conhecedoras do seu diagnóstico; que estejam em tratamento anti retrovírico; e que tenham a carga viral suprimida.

Recorde-se que o município de Portimão assinou, em 2020, a Declaração de Paris, passando a integrar a iniciativa internacional Fast Track Cities (Cidades na Via Rápida para eliminar o VIH), juntamente com os concelhos de Almada, Amadora, Loures, Odivelas, Oeiras, Sintra, Cascais, Lisboa e Porto, o que fez de Portugal o primeiro Fast Track Country.

Na sequência dessa adesão, foi criada em Portimão uma rede integrada de cuidados, que envolve as seguintes instituições: Câmara Municipal de Portimão; Associação Abraço; Agrupamento de Centros de Saúde do Barlavento; Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Hospital de Portimão; Associação para o Planeamento da Família/Algarve; Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais – Estabelecimento Prisional de Silves; Grupo de Apoio aos Toxicodependentes (GRATO); Universidade do Algarve; Movimento de Apoio à Problemática da Sida (MAPS); Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências – Administração Regional de Saúde do Algarve.

A iniciativa Fast Track Cities foi lançada pelas Nações Unidas em 2015 e pretende envolver a governação local, as instituições de saúde e as entidades da sociedade civil, no sentido de eliminar localmente o VIH e criar uma rede integrada de cuidados que envolva as várias instituições ligadas a esta vertente.

