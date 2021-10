Portimão: Vacinas Covid-19 passam para o antigo Centro de Saúde

Na sequência da desativação do Centro de Vacinação de Portimão, as inoculações contra a Covid-19 passam a ser administradas nas antigas instalações do Centro de Saúde, anunciou a autarquia.

O antigo Centro de Saúde de Portimão está localizado ao lado do atual, sendo gerido conjuntamente pela Santa Casa da Misericórdia de Portimão e pelo Hospital São Camilo.

Este novo é espaço exclusivamente dedicado à vacinação e foi cedido, desde dia 19 de outubro, à Administração Regional de Saúde (ARS Algarve), que tem a responsabilidade sobre o processo de vacinação, no âmbito de um protocolo institucional estabelecido entre a Santa Casa da Misericórdia de Portimão, o Hospital São Camilo e a Câmara Municipal.

Os equipamentos adquiridos pelo Município para o Centro de Vacinação, entretanto desativado, foram disponibilizados para estas instalações para conferir o necessário conforto dos utentes e as condições de trabalho para os profissionais da ARS Algarve.

O Município de Portimão continuará a assegurar o transporte de doentes com mobilidade reduzida, através do chamado “Táxi da Vacina”, que deverá ser solicitado por munícipes que residam no concelho, desde que sejam octogenários ou que, tendo mais de 50 anos, sofram de patologias e dificuldades de mobilidade ou deslocação. Os interessados em beneficiar deste apoio social devem ligar para a Linha Proteção 24, disponível 24:00 por dia através do número de telefone 808 282 112, solicitando o respetivo transporte por táxi até ao antigo Centro de Saúde de Portimão e regresso ao domicílio. Quanto às pessoas aptas para a terceira dose, deverão aguardar convocação (via SMS) pelo Serviço Nacional de Saúde

O Centro de Vacinação de Portimão funcionou durante seis meses no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, abrangido no âmbito do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil contra a Covid-19.

PUB