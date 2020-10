Portimão vai ter nova Escola de Hotelaria

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O Governo vai investir 2,3 milhões de euros na requalificação do antigo estabelecimento prisional de Portimão, para a instalação da Escola de Hotelaria e Turismo naquela cidade, anunciou ontem a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

“Trata-se de um investimento público e um passo muito importante para criarmos as condições para asseguramos, dentro em breve, uma formação de excelência de forma a que os jovens tenham um futuro melhor”, disse Rita Marques.

A governante presidiu em Portimão à cerimónia de assinatura do contrato de arrendamento entre a Estamo – empresa imobiliária do Estado detida a 100% pela Parpública e proprietária do imóvel -, e o Turismo de Portugal.

De acordo com Rita Marques, as obras de requalificação do antigo imóvel do estabelecimento prisional de Portimão, desativado há cerca de duas décadas e instalado no centro da cidade, deverão estar concluídas até março de 2022.

“Se tudo correr bem, o segundo semestre de 2022 dos nossos alunos poderá já decorrer nas novas instalações”, frisou.

A secretária de Estado do Turismo fez questão de sublinhar que “esta obra é muito importante para dar aos jovens as condições essenciais para a sua formação, dado que a escola atual deixa muito a desejar”.

“Quando visitei a escola fiquei muito preocupada porque não ajuda a materializar sonhos e os alunos merecem mais e melhor”, destacou.

Segundo Rita Marques, este ano registou-se um acréscimo de 12% de entrada de alunos nas escolas de turismo, “o que representa um universo de 3150 novos alunos, o que demonstra que os jovens têm esperança no futuro e acreditam que o setor do turismo poderá continuar a ser um setor de excelência em Portugal”.

De acordo com o diretor da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, Pedro Moreira, as novas instalações vão proporcionar “condições de excelência na formação de novos profissionais do setor da hotelaria e restauração, acentuando a referência da formação” na sub-região do barlavento algarvio.

Segundo Pedro Moreira, a escola que funciona desde 2001 em instalações cedidas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, “tem uma média de 143 novas entradas anualmente, assegurando a formação contínua a mais de três mil alunos”.

O contrato de arrendamento entre a Estamo e o Turismo de Portugal é celebrado por um prazo de 15 anos, renovando-se por período iguais e sucessivos de cinco anos, ficando o Turismo de Portugal obrigado ao pagamento mensal de uma renda de 18.100 euros.