Portugal perde no reencontro com Noruega e falha pódio da Algarve Cup

A seleção portuguesa de futebol feminino perdeu hoje no reencontro com a congénere da Noruega 2-0, em jogo disputado no Estádio Algarve, terminando a 28.ª edição da Algarve Cup no quarto lugar.

Uma semana depois de ter batido as norueguesas (2-0), em Lagos, com uma grande exibição, desta vez a equipa de Portugal teve resultado e prestação no sentido oposto, numa partida decidida com golos de Elisabeth Terland (20 minutos) e Celin Ildhusoy (78).

Portugal, que procurava igualar a melhor prestação de sempre na Algarve Cup (terceiro lugar em 2018, com formato diferente), mudou o modelo tático do habitual 4-4-2 losango para 4-3-3 e entrou em campo com sete novidades face à derrota de domingo com a Suécia (4-0), destacando-se a central Mariana Azevedo, em estreia na seleção principal.

Na primeira metade, as portuguesas estiveram vários furos abaixo da exibição da semana passada frente à mesma rival, chegando ao intervalo sem sequer um remate tentado: nas duas vezes em que se aproximaram da baliza norueguesa, falharam os últimos passes.

A Noruega, que somava duas derrotas em dois jogos no torneio algarvio, não brilhou nos primeiros 45 minutos, mas entrou disposta a vingar-se das portuguesas, exercendo claro ascendente territorial e na posse de bola.

Ainda assim, escassearam as oportunidades de golo para as nórdicas e Elisabeth Terland foi a protagonista nas duas principais tentativas: abriu o marcador aos 20 minutos, num remate dentro da área, que ainda ressaltou numa defesa portuguesa, e atirou por cima aos 35.

Após o intervalo, Portugal denotou ligeiras melhorias, equilibrando mais na posse de bola, mas até foi a Noruega, em contra-ataque, a criar mais perigo: aos 56 minutos, Inês Pereira registou uma grande defesa no duelo com a isolada Frida Maanum.

Com as substituições, as portuguesas tentaram crescer na partida, mas de forma tímida e também ‘abusando’ de muita parcimónia na hora de visar a baliza norueguesa.

Só aos 73 minutos é que Portugal criou verdadeiramente a sua primeira ocasião em toda a partida, num cruzamento/remate rasteiro de Diana Silva, que ninguém desviou e saiu muito perto do poste.

Pouco depois, aos 78, a Noruega chegou ao 2-0, por Celin Ildhusoy, que surgiu isolada e, ‘na cara’ da guardiã portuguesa, não desperdiçou, selando o resultado final.

Marcadoras:

0-1, Elisabeth Terland, 20 minutos.

0-2, Celin Ildhusoy, 78.

Equipas:

– Portugal: Inês Pereira, Catarina Amado (Diana Silva, 35), Mariana Azevedo, Carole Costa (Sílvia Rebelo, 46), Alícia Correia (Joana Marchão, 72), Fátima Pinto, Andreia Faria (Andreia Norton, 54), Suzane Pires (Tatiana Pinto, 54), Ana Borges, Jéssica Silva e Carolina Mendes (Joana Martins, 80).

(Suplentes: Patrícia Morais, Rute Costa, Sílvia Rebelo, Joana Marchão, Joana Martins, Andreia Norton, Tatiana Pinto, Dolores Silva, Diana Silva, Lúcia Alves e Ana Seiça).

Selecionador: Francisco Neto.

– Noruega: Cecilie Fiskerstrand, Tuva Hansen (Synne Hansen, 72), Ingrid Engen (Guro Bergsvand, 80), Maria Thorisdottir, Anja Sonstevold (Amalie Eikeland, 46), Lisa Naalsund, Vilde Risa (Elise Thorsnes, 80), Frida Maanum, Vilde Hasund (Guro Reiten, 46, Emilie Haavi, 72), Celin Ildhusoy e Elisabeth Terland.

(Suplentes: Aurora Mikalsen, Sunniva Skoglund, Synne Hansen, Julie Blakstad, Guro Bergsvand, Amalie Eikeland, Guro Reiten, Elise Thorsnes, Emilie Haavi, Karina Saevik, Emilie Bragstad e Johanne Fridlund).

Selecionador: Martin Sjogren.

Árbitro: Susana Corella (Equador).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Amalie Eikeland (86).

Assistência: Cerca de 100 espetadores.