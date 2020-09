Praia da Rocha acolhe festival internacional Electric Daisy Carnival em 2021

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A praia da Rocha, em Portimão, foi escolhida para acolher em 2021 o Electric Daisy Carnival (EDC), que volta a acontecer na Europa quando celebra 25 anos de existência, anunciou hoje a organização.

Os organizadores do evento que se realiza anualmente nos Estados Unidos prometem “um fim de semana inesquecível na praia da Rocha” entre 18 e 20 de junho, datas em que “o EDC regressa à Europa para comemorar os seus 25 anos”, alargando a sua presença a Portugal.

“O EDC acontece todos os anos em Las Vegas e tem vindo a alargar a sua presença a cada vez mais lugares do mundo, como a China, o México e o Japão. Desta vez, Portugal foi o país europeu escolhido para receber em exclusivo esta edição especial”, anunciou a produção do evento que antes já aconteceu também no Reino Unido, sem revelar qualquer nome do cartaz.

A Insomniac, empresa promotora do festival em Las Vegas e que o tem levado a outras partes do mundo, considerou que “Portugal é o destino ideal para a produção de festivais de verão e, Portimão, pelas suas condições naturais e pelo apoio do seu município e de todas as restantes autoridades, é o local de eleição” para realizar três dias de festa com os principais nomes da música de dança.

“Estou muito feliz por trazer o EDC de volta à Europa e por apresentar o primeiro espetáculo da Insomniac em Portugal. Cresci como surfista na Califórnia e as praias de Portugal sempre foram um destino de sonho para mim”, afirmou Pasquale Rotella, fundador e presidente executivo da Insomiac.

O evento conta com o apoio da Câmara de Portimão e a presidente da autarquia, Isilda Gomes, destacou a importância de o concelho e o Algarve contarem com um evento de dimensão mundial numa “altura difícil para todos”.

A autarca algarvia disse que vai ser com “orgulho e satisfação que o município de Portimão irá receber mais este festival internacional de música” e assegurou que “o município e as suas gentes tudo farão” para “receber da melhor maneira e proporcionar as melhores experiências” aos participantes no evento.

No próximo ano, Portimão tem já marcados três festivais de música de cariz internacional: para além do EDC, hoje anunciado, estão também agendados o Afro Nation (entre 01 e 03 de julho com um cartaz que reúne dezenas de nomes como Chris Brown, Skepta e Wizkid) e o Rolling Loud (09 e 10 de julho, com Cardi B, Stormzy, entre muitos outros).

O produtor de eventos Obi Asika, copromotor do EDC e um dos organizadores do Afro Nation, salientou que Portimão “tem todas as condições para a realização de grandes eventos”, porque “além de todas as condições naturais e geográficas”, também “sabe receber todos quanto a visitam e tem líderes à altura dos desafios”.

“Este evento que acontecerá em junho, será um enorme contributo para a economia local que tanto tem sofrido neste ano de 2020”, considerou Obi Asika, referindo-se às dificuldades sentidas durante devido à pandemia de covid-19.

O EDC conta também com a empresa portuguesa MOT como parceira nacional e o seu responsável, Tiago Castelo Branco, considerou que “o facto de o EDC ter escolhido Portugal para comemorar na Europa os seus 25 anos é motivo de orgulho, mas também de reflexão para o Governo, que não pode deixar de olhar para estas oportunidades”, referindo-se à projeção internacional do festival e à promoção que a sua organização acarreta para o Algarve e o país.