Praias algarvias estão prontas para época balnear

As praias do Algarve já estão prontas para reabrir ao público na nova época balnear, a 6 de junho, para receber os turistas e residentes, desta vez com novas regras da Agência Portuguesa do Ambiente, anunciou a Região de Turismo do Algarve.

Este ano, a região algarvia conta com 87 praias com Bandeira Azul, sendo a Praia do Ancão a primeira a hastear este símbolo a nível nacional no dia 15 de junho.

“A região está preparada para receber, como sempre, os turistas e visitantes nas suas praias e será um dever de todos nós, desde os agentes turísticos aos cidadãos, assumir como positivas as regras de acesso em vigor e as medidas de proteção individual e distâncias de segurança”, referiu o presidente da Região de Turismo, João Fernandes, em comunicado.

O responsável destaca ainda que “galardões como a Bandeira Azul são prova do sucesso da aposta do destino num turismo de sol e mar cada vez mais seguro, ambientalmente sustentável e acessível a todos. Estas distinções ganham ainda maior relevância nesta fase de desconfinamento em que os portugueses podem já voltar a usufruir das praias como um lugar de lazer e, acima de tudo de bem-estar para o corpo e mente”.

Este ano, as praias do Algarve estão nomeadas para os World Travel Awards, considerados como os Óscares do turismo mundial, na categoria de “Melhor Destino de Praia da Europa 2020”.

O Algarve já venceu nesta categoria nos anos de 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2019.