Praias da região recebem jogo de tabuleiro gigante sobre reciclagem

A ação Recicla Mania da Sociedade Ponto Verde (SPV) chega esta semana ao sul do país. Será na praia de Monte Gordo (dias 26 e 28) e no Centro Azul na praia da Quarteira (dias 27 e 29) que crianças e jovens vão poder participar no jogo de tabuleiro gigante dedicado à reciclagem, entre as 09:00 e as 12:00.

“É preciso lavar as embalagens antes de as colocar no ecoponto?”, “Parti um espelho em casa. Onde coloco os vidros?” ou “Se reciclarmos sempre o papel que utilizamos, qual a matéria-prima que estamos a poupar?” são algumas das perguntas que vão testar o conhecimento dos participantes. O objetivo da campanha é ajudar a esclarecer dúvidas e ensinar boas práticas sobre a separação de resíduos, incluindo a colocação correta de embalagens nos ecopontos.

A iniciativa tem como particularidade o facto de as crianças e jovens serem os próprios peões do jogo que, após lançarem o dado, vão avançando por casas coloridas (verdes, azuis e amarelas) onde, em algumas, vão ser desafiados a testarem o seu conhecimento sobre reciclagem, até chegarem à meta.

A iniciativa de verão da SPV reforça a sua atuação na área da Educação para a Cidadania Ambiental, com enfoque na sensibilização dos mais jovens para a importância de separar as embalagens em qualquer momento e em qualquer lugar, neste caso na praia, um dos ecossistemas naturais que deve ser preservado.

O Recicla Mania é uma atividade pedagógica que se destina sobretudo a grupos integrados em colónias de férias que estão a aproveitar as manhãs de praia nesta altura do ano, após o término do ano letivo.