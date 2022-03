Previsão de chuva para o primeiro dia de primavera no Algarve

Sete distritos do continente estão no domingo sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoadas, no dia em que começa a Primavera, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

PUB

O aviso amarelo engloba os distritos de Faro, Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Beja e vai estar em vigor entre as 12:00 e as 18:00.

O IPMA colocou os sete distritos com aviso devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, e que poderão ser ocasionalmente de granizo.

Os distritos de Faro e Beja estão ainda sob aviso amarelo, entre as 08:00 e as 15:00, por causa do vento forte de sueste, com rajadas até 80 quilómetros por hora.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.