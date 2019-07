Projeto Europeu “Healthy Cities” em Loulé

Loulé integra projeto europeu “Healthy Cities”, o qual propõe criar uma rede de cidades para aprofundar a relação entre a saúde e o meio urbano, desenvolvendo políticas que melhorem do estado de saúde da população. O projeto começa oficialmente nos dias 23, 24 e 25 de setembro, na cidade de Vic, em Espanha, e contará com a presença do vice-presidente da Autarquia, Pedro Pimpão, e do coordenador do projeto, Tiago Guadalupe, em representação de Loulé.

Juntamente com Loulé, irão participar nesta rede as cidades de Vic (Espanha), Pärnu (Estónia), Farkadona (Grécia), Falerna (Itália), Anyksciai (Lituânia), Planning Authority Malta (Malta), Alphen aan den Rijn (Holanda), Bradford (Reino Unido). Criando uma estrutura comum, de modo a desenvolver metodologias de partilha e parcerias transnacionais. O Comité de Monitorização URBACT aprovou 23 Redes de Planeamento de Ação, as quais envolvem 26 países e 203 parceiros. Com a aprovação destas redes, concluem-se os procedimentos concursais no âmbito do URBACT III.

De acordo com os responsáveis municipais, “a

participação em mais um projeto de carácter transnacional, alicerçado na rede

programática da União Europeia, constitui a consolidação do trabalho que está a

ser desenvolvido ao longo dos últimos anos pela Autarquia de Loulé e será mais

uma oportunidade para uma profícua troca de experiências e de aprendizagens com

outros parceiros europeus”.