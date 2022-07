Projeto “Quarteira Decide” é finalista do Prémio de Boas Práticas

O projeto “Quarteira Decide” é um dos finalistas da sétima edição do Prémio de Boas Práticas de Participação, anunciou a Junta de Freguesia.

Em 14 candidaturas, este projeto ficou colocado em terceiro lugar e segue agora para a fase seguinte, com a votação do público a decorrer até ao dia 28 de junho aqui.

Para o presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, Telmo Pinto, “este foi um projeto que, graças ao contributo de todos, trouxe mais união, mais harmonia e mais qualidade de vida e bem-estar, a estas zonas residenciais e respetiva comunidade”.

“O Quarteira Decide veio demostrar que, faz cada vez faz mais sentido envolver a população, nas decisões para a melhoria da freguesia. Sermos participativos só nos traz benefícios, quer pela aproximação à comunidade, quer pela união que se constrói entre as pessoas”, acrescenta o autarca.

Este projeto “colocou os próprios moradores, a escolherem o melhor para o local onde vivem” e em menos de um ano os moradores dos bairros do IGAPHE, da Checul, da Abelheira e da Amendoeira foram chamados a participar através de metodologia de Orçamento Participativo, onde puderam decidir e implementar projetos que consideravam importantes.

No bairro do IGAPHE foi criado um parque infantil e bancos públicos, enquanto no bairro da Checul foi implementado um mapa e uma zona de estar com bancos e máquinas de exercício físico.

Já na Abelheira e na Amendoeira foi criada uma área de lazer com uma pérgola, mesas e bancos.

Esta iniciativa foi lançada pela Portugal Participa – Rede de Autarquias Participativas e é coordenado pela Associação Oficina, em parceira com a Junta de Freguesia de Quarteira, a Câmara Municipal de Loulé e a Associação Juvenil Akredita Em Ti.