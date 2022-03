Protocolo de Cooperação Transfronteiriço “AAA” será assinado em Faro

As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) das Regiões do Algarve, do Alentejo e a Junta da Andaluzia assinam esta quarta-feira, dia 02 de março, o protocolo de Cooperação Transfronteiriça da Comunidade de Trabalho “Eurorregião Alentejo- Algarve-Andaluzia” (EuroAAA), na presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

A Assinatura do Protocolo de Cooperação Transfronteiriça da Comunidade de Trabalho “Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia” (EuroAAA), vai decorrer no no Auditório da CCDR Algarve, pelas 17:00.

Os termos do novo protocolo de Cooperação Transfronteiriça, que substituirá os já extintos Acordos de Cooperação Transfronteiriça Algarve-Andaluzia e Alentejo-Andaluzia, foram aprovados pela Secretária de Estado para a Valorização Territorial no dia 28 de janeiro, através do Despacho n.º 1548/2022.

Na quinta-feira, 03 de março, pelas 09:20, os presidentes das CCDR Algarve, Alentejo e da Junta de Andaluzia visitarão o Centro Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve e a Base de Helicópteros de Serviço Permanente de Loulé, no contexto do projeto CILIFO – Centro Ibérico para a Investigação e Luta contra os Incêndios Florestais, projeto estruturante desenvolvido no território da EuroAAA e cofinanciado no âmbito do Programa de Cooperação Transfronteiriço INTERREG ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP 2014 – 2020).