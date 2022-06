PSD Algarve pede esclarecimentos sobre o fenómeno das urgências ‘ioiô’

O presidente do PSD Algarve pediu, esta terça-feia, que seja disponibilizada informação online, em tempo real, sobre quais as urgências que estão abertas ou encerradas nos hospitais da região para evitar deslocações desnecessárias dos utentes.

Em comunicado, Cristóvão Norte insta a tutela “para que dê orientação ao Centro Hospitalar do Algarve para que coloque online, em tempo real, a informação sobre as urgências abertas e fechadas”, assim como as especialidades oferecidas.

Para o líder do PSD Algarve, esta é uma forma de “prevenir deslocações desnecessárias que apenas causam angústia e sofrimento aos doentes e perdas de tempo que podem ser irreparáveis para os doentes”.

O serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia da Unidade Hospitalar de Portimão estará encerrado durante quase uma semana, por dificuldade em assegurar escalas, informou o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

“Devido à dificuldade em assegurar escalas na maternidade e no bloco de partos de Portimão, o Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia da Unidade Hospitalar de Portimão vai encerrar” entre as 21:00 desta terça-feira e as 09:00 da próxima segunda-feira (20 de junho), anunciou a administração do centro hospitalar na segunda-feira à noite.

Segundo Cristóvão Norte, cada vez se assiste com maior frequência e em maior número de especialidades “ao fenómeno das urgências ‘iô-iô’, ora abertas, ora fechadas, com particular incidência” nos hospitais do Algarve.

- Publicidade -

“É comum, infelizmente, em especialidades como a obstetrícia, a pediatria, a ortopedia, entre outras, a urgência de Faro ou de Portimão encontrar-se desguarnecida – como tem sucedido nos últimos dias e vai suceder mais vezes, pois é um problema estrutural -, balouçando de um hospital para o outro sem que os cidadãos que necessitam de cuidados desse importante facto tenham conhecimento”, lê-se na nota.

Para o líder distrital dos sociais-democratas, “tal desconhecimento é da maior gravidade: está-se a vender gato por lebre, a garantir o acesso a um serviço que muitas vezes não existe, fazendo perigar vidas e acesso em tempo útil a quem dele necessita.”

O presidente do PSD Algarve exige, ainda, que se defina “de uma vez por todas, como melhor atuar perante escassos recursos para dar respostas às situações de emergência”, acusando o Governo de preferir “aparentar que tem as urgências em todo o lado”, quando realmente não as tem.

Nos últimos dias têm-se sucedido os encerramentos das urgências de ginecologia e obstetrícia um pouco por todo o país, por dificuldades em assegurar escalas.

Na segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou um “plano de contingência” para fazer face ao problema até setembro.