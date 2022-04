Quando o verão chegou mais cedo

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, faz um balanço positivo do período da Páscoa e afirma que os últimos dias “excederam todas as expetativas”. O responsável da RTA encara aquele período de férias como “um excelente indicador para o verão”, em que a afluência permitiu fazer “a ponte para as reservas nos meses de julho, agosto e setembro”, que apresentam já “um elevado nível de procura”.

A acrescentar à procura habitual de turistas nacionais durante a Páscoa, João Fernandes dá conta de “uma nota revigorante” para o turismo algarvio durante o período de férias, uma vez que se juntou, “de forma muito expressiva”, a procura externa de turistas estrangeiros – um sinal da “regularização das ligações aéreas”.

Entre 8 e 17 de abril, chegaram cerca de 900 voos ao Algarve e mais de 150 mil passageiros o que representa “a confirmação de que os mercados europeus que sempre procuraram a região, estão a voltar”, afirma o líder da RTA.

Na Páscoa, segundo dados da mesma entidade, a maioria dos hotéis esteve acima de 90% de ocupação com preços competitivos. Também a procura pelo turismo de golfe tem ajudado aos números positivos na região.

Joana Pinheiro Rodrigues/João Prudêncio

(leia a reportagem completa no Jornal do Algarve de 24 de abril de 2022)