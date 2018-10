Quatro equipas algarvias seguem em frente na Taça

As quatro equipas algarvias presentes na segunda eliminatória da Taça de Portugal, em futebol, ultrapassaram os seus adversários e seguem em frente na competição depois dos jogos disputados este fim de semana.

O grande destaque vai para o Silves, do Distrital algarvio, que deixou pelo caminho o Paredes (2-1), do Campeonato de Portugal, depois de ter eliminado outra equipa do mesmo escalão, o Olhanense, na primeira ronda.

O Farense, da Segunda Liga, foi ganhar ao terreno do Portalegrense (Distrital) por 3-0. O Armacenenses, do Campeonato de Portugal, conseguiu o mesmo resultado no reduto do Beneditense (Distrital).

O Louletano, também do Campeonato de Portugal, ganhou pela margem mínima (0-1) no terreno do Valadares (Distrital), depois de ter sido repescado na primeira ronda.

A próxima eliminatória (3.ª) já contará com as equipas da Primeira Liga, entre as quais o Portimonense.

