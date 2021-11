Quatro pessoas resgatadas de barco à deriva ao largo do Algarve

Quatro pessoas foram resgatadas no sábado a bordo de uma embarcação que se encontrava à deriva ao largo da costa algarvia, anunciou a Marinha Portuguesa.

A embarcação com cinco metros de comprimento e a motor encontrava-se à deriva a 25 milhas náuticas (cerca de 46 quilómetros) a sudoeste do Cabo de S. Vicente, com quatro tripulantes.

O resgate foi feito por uma aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa, após o alerta recebido pelas 19:30 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, que coordenou toda a operação.

De imediato foram enviados para o local três navios mercantes e a aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Os quatro tripulantes foram levados para o Aeroporto de Faro e encontram-se bem fisicamente, sem necessidade de cuidados médicos diferenciados.

