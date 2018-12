Rastreios gratuitos do cancro da mama em Tavira

.

A Unidade Móvel de Rastreio do Cancro da Mama da ARS Algarve recebe, a partir desta segunda-feira e até 31 de janeiro de 2019, utentes inscritas no Centro de Saúde de Tavira para efectuarem gratuitamente o rastreio das 9h30 às 13h00 e das 14:00 às 16h30 (dias úteis).

Mulheres entre os seus 50 e 69 anos, inscritas no Centro de Saúde de Tavira, serão chamadas por carta, enviada pelo Núcleo de Rastreios da ARS Algarve, com a marcação/convite para realizarem gratuitamente a mamografia digital na unidade móvel, no âmbito do Programa de Rastreio do Cancro da Mama do Algarve.

Este rastreio efetuado a 3D, com Tomossíntese, e diagnóstico assistido por computador (CAD), permite aumentar a taxa de deteção de cancros da mama, reduzir os falsos positivos e a dose de radiação aplicada em cada exame.

Desde o mês de julho de 2017, o rastreio do cancro da mama é realizado através de uma nova unidade móvel que permitiu ao Algarve ser a primeira região do País a realizar o rastreio com esta tecnologia de última geração.

O Programa de Rastreio do Cancro da Mama no Algarve, efetuado em parceria com a Associação Oncológica do Algarve e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, começou em setembro de 2005 e percorre todos os concelhos do Algarve, encontrando-se neste momento já na sétima volta, sendo a convocatória, referenciação, gestão e monitorização do programa efetuado pelo Núcleo de Rastreios da ARS Algarve.