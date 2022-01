Record Music Algarve vai promover seis bandas da região

A Record Music Algarve é um projeto cultural financiado pelo programa Garantir Cultura, cujo objetivo assenta na captação, divulgação e promoção de originais por bandas musicais algarvias. O projeto vai ajudar a promover seis bandas da região.

Uma coletânea de originais com 12 temas será lançada no decorrer do ciclo de concertos que inicia já no próximo dia 4 de fevereiro, na Associação de Músicos em Faro, com as atuações de Mauro Amaral, às 22:00, e dos “The Elephant Woman”, às 23:00.

No dia 11 fevereiro, haverá mais duas apresentações no Auditório do Museu de Portimão, com os concertos das bandas “Osmose”, às 21:30 e dos “2143”, às 22:30.

O ciclo musical termina no emblemático espaço “Bafo de Baco”, em Loulé, no dia 18 fevereiro, com os concertos dos G.I.G.G.Y., às 22:00 e dos “Fuza Flowz”, às 23:00.

As entradas para os espetáculos são totalmente gratuitas e será oferecido um exemplar da coletânea musical a cada espectador presente.

Para saber mais sobre o projeto poderá consulta o site do Record Music Algarve.